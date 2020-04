लॉकडाउन की अवधि समाप्त लेकिन रेलों के संचालन पर फैसला नहीं, रिजर्वेशन जारी

नई दिल्ली। देश में 21 दिन के लॉकडाउन ( Lockdown in India ) की अवधि मंगलवार रात को समाप्त हो रही है, लेकिन रेलों के संचालन ( Operation of trains ) पर फैसला नहीं हो सका है। उधर, रेलों में आरक्षण ( Reservation in trains ) भी लगातार चल रहा है। इस बीच रेल मंत्रालय ( Ministry of Railways ) के अधिकारी रेलों को लेकर कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को करना है।

कोरोना वायरस के चलते देशभर में करीब 13 हजार से अधिक यात्री रेलों का संचालन बंद है। रेलवे ने मंगलवार रात 12 बजे के बाद रेलों में सीटों का आरक्षण जारी रखा हुआ है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेल मंत्रालय की तैयारी पूरी है। यही वजह है कि रेलों के लिए आरक्षण जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस समय संवेदनशील रहते हुए निर्णय करने का है। ऐसे में यदि सरकार रेलों का संचालन शुरू करने का आदेश देती है तो यात्रियों को इस वायरस के संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मंत्रालय सुनिश्चित करना चाहता हैं कि संक्रमण न फैल सकें।

स्टेशनों पर रहेंगे खास इंतजाम

यदि रेल परिचालन शुरू होता है तो सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कड़ी निगरानी से गुजरना होगा। स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और अन्य जांच की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी कायम रखने के मापदंडों की पालना करवाई जाएगी। यात्रियों को मास्क, ग्लब्स पहनने के साथ मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की भी नसीहत दी जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के माध्यम अपनाए जाएंगे। इसको लेकर जरूरी तैयारियां कर ली गई है।

दोनों तरीके की तैयारी

सूत्रों ने कहा कि यदि सरकार लॉकडाउन अवधि समाप्त होते ही सभी मार्गों रेलों के संचालन को हरी झंडी देती है तो चरणबद्ध तरीके से रेलवे यात्राओं को शुरू किया जाएगा। हालांकि सभी मार्गों पर रेल यात्रा सामान्य होने में करीब एक सप्ताह से अधिक समय लग सकता है। वहीं यदि चयनित क्षेत्रों के लिए लॉक डाउन खुलता हैए तो रेलों का परिचालन ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा।

इन विकल्पों पर चर्चा

- ऐसी जगह जहां लोग फंसे या प्रवासी रुके हैं, उन जगहों से रेलों का परिचालन शुरू हो

- कोरोना संक्रमण के हिसाब से स्टेशनों का वर्गीकरण

- संक्रमण से प्रभावित इलाकों के स्टेशनों पर रेलों का ठहराव स्थगित रखा जाए

- जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मामले कम है, वहां रेल यात्रा सामान्य की जाए

- चुनिंदा रेलों को शुरू किया जाए, जिनमें प्रीमियम रेल शामिल

- रेलों में सिर्फ आरक्षण वाले कोच ही लगाए, सामान्य श्रेणी के कोच हटा दिए जाए

- विभिन्न छूट वाले टिकट फिलहाल स्थगित रखे जाए