खुशखबरी: रसोई गैस 10 रुपये सस्ती, कल से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं, अब कल से यानी 1 अप्रैल से कई वित्तीय लेन-देन व आर्थिक नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर सीधे-सीधे आम लोगों पर पड़ने वाला है।

इस बीच आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। दरअसल, बढ़ती गैस की कीमतों से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है कि LPG सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये कटौती कर दी गई है। यानी की अब रसोई गैस दस रुपये सस्ता हो गया है। यह नई दर 1 अप्रैल (गुरुवार) से प्रभावी होगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया है कि रसोई गैस की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। आपको बता दें कि आम तौर पर हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है।

Cost of Domestic LPG cylinder to reduce by Rs 10 per cylinder effective 1st April 2021: Indian Oil Corporation Limited pic.twitter.com/kOdk1yQPEO