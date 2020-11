Maharashtra : भिवंडी पावरलूम फैक्टी में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची

नई दिल्ली। प्रकाश पर्व दीपावली से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में आग की एक घटना सामने आई है। आग की यह घटना एक पावरलूम इकाई की है। आग की सूचना मिलने के तत्काल बाद तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

Maharashtra: Fire breaks out at a powerloom unit in Bhiwandi, Thane district; three fire engines present at the spot. No injuries reported pic.twitter.com/7oPVIHzEYz