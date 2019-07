मन की बात: पीएम मोदी बोले- भारतीय रंग में ढला है चंद्रयान-2, निर्भीकता की मिली सीख

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Pm Narendra Modi ) ने रविवार को 'मन की बात' ( Mann Ki Baat ) मेें बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन देश के दूरवर्ती गांवों में किए जाने पर खुशी जताई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कश्मीर में अधिकारियों के गांव-गांव जाने के कार्यक्रम का भी जिक्र किया। साथ की उनके कार्यों की सराहना भी की।

चंद्रयान-2 की सफलता पर गर्व

पीएम ने चंद्रयान-2 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि युवाओं को विज्ञान की ओर प्रेरित करेगी। चंद्रयान-2 पूरी तरह भारतीय रंग में ढला है।

'मन की बात' ( Mann Ki Baat ) मेें कहा कि चंद्रयान-2 ( Chandrayan-2 ) मिशन कई मायनों में विशेष है। यह चांद के बारे में हमारी समझ को और स्पष्ट करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान-2 से मुझे विश्वास और निर्भीकता की सीख मिली।

उन्‍होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसमान के पार अंतरिक्ष में भारत की सफलता के बारे में जरूर गर्व हुआ होगा।

वेस्‍ट टू वेल्‍थ कल्‍चर पर जोर

पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश के नागरिकों को हर दृष्टि से समृद्धि बनाने के लिए जरूरी है कि समाज में वेस्ट टू वेल्थ का कल्चर विकसित हो।

देशव्‍यावी स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन में स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी हमारे 'मन की बात' ( Mann Ki Baat ) को प्रेरणा दी है।

5 साल पहले यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज यह कार्यक्रम जन-जन की सहभागिता से स्वच्छता के नए-नए मानदंड स्थापित कर रहा है।

जिंदगी की जंग का चैंपियन

पीएम मोदी ( Pm Modi ) ने कैंसर की बीमारी को हराने वाले बच्चों का जिक्र किया और कहा कि बच्चों की उपलब्धियां उत्साह से भर देती हैं। पीएम मोदी ने कैंसर से जीतने वाले बच्चों को जिदगी की जंग का चैंपियन बताया।

हमारे देश के दस चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट में मेडल जीते। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो एक से ज्यादा खेलों में मैडल जीते।

मास्को में आयोजित World Children’s winners games एक ऐसा अनोखा Sports Tournament है, जिसमें Young Cancer Survivors ही हिस्सा लेते हैं।

जल नीति तैयार करने वाला मेघालय पहला राज्‍य

प्रधानमंत्री मोदी ( Pm Narendra Modi ) ने मन की बात ( Mann Ki Baat ) कार्यक्रम में कहा कि त्‍योहारों का समय आ गया है, जिसमें कई मेले लगते हैं। क्यों न इनका इस्तेमाल जल संरक्षण के लिए किया जाए। मेघालय पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति बनाई है।

बता दें कि पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को भारत की संस्कृति और विरासत बताया था। उन्होंने कहा था कि 1975-77 के बीच 19 महीने के आपातकाल के दौरान लोगों को लगा कि उनसे कुछ छीन लिया गया है।

उन्होंने देश के कई हिस्सों में जल संकट को देखते हुए पानी की हर बूंद बचाने और इसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक जन आंदोलन बनाने का का भी आग्रह किया था।

