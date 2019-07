नई दिल्‍ली। उन्मादी भीड़ की हिंसा ( Mob lynching ) को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ( Pm Narendra Modi ) को पत्र लिखने वाले फिल्मी कलाकारों व 50 बुद्धिजीवियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में एक केस दर्ज कराया गया है।

यह परिवाद अधिवक्‍ता सुधीर के ओझा ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम एसके तिवारी की कोर्ट में दाखिल कराया है।

ओझा की शिकायत पर सुनवाई 3 अगस्‍त को

अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने अभिनेत्री अर्पना सेन, अडूर गोपाल कृष्णन, शुभा दुग्गल, सुमित्रा चटर्जी, रेवती, कोंकणा सेन, श्याम बेनेगल, मणिरत्नम व इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित 49 बुद्धिजीवि शामिल हैं।

ओझा की ओर से दर्ज वाद पर सीजेएम एसके तिवारी ने 3 अगस्‍त की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है।

