‘या तो अस्पताल जाओगे या श्मशान’, संजय राउत की धमकी पर बागी सांसद संजय दीना पाटिल का पलटवार

उद्धव ठाकरे और संजय राउत (Photo: IANS)
Operation Tiger Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत रविवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से छह लोक सभा सांसदों ने उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना (शिंदे गुट) का दामन थाम लिया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने सभी सांसदों का स्वागत करते हुए उन्हें ‘छह टाइगर’ बताया और उनके काम की जमकर सराहना की।
हालांकि, पार्टी प्रवेश के बाद अधिकांश सांसद मीडिया से बिना बातचीत किए निकल गए, लेकिन मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही संजय राउत की धमकी पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शिवसेना (यूबीटी) में मेरे समर्थकों का अपमान हो रहा था। मैं सात वर्षों से पार्टी में था, सांसद होने के बावजूद मुझे उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक शख्स की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी।
संजय दिना पाटिल ने कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ लोगों को दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि वह कभी खुद उद्धव ठाकरे के पास नहीं गए थे। राज ठाकरे की पार्टी मनसे को यह सीट नहीं मिले, इसलिए मुझे उम्मीदवार बनाया गया।
पाटिल ने कहा, "मैं न तो पार्टी में शामिल होने की मांग लेकर गया था और न ही विधायक या सांसद बनने की इच्छा जताई थी। मुझे उद्धव ठाकरे ने खुद बुलाया था। वह मनसे को सीट नहीं देना चाहते थे।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वह पार्टी में बने रहें।
रविवार को उद्धव ठाकरे ने संजय दिना पाटिल के संसदीय क्षेत्र में सभा की थी। इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने भी भाषण दिया था। पाटिल ने उनके बयानों पर पलटवार करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और संकेत दिया कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के रवैये से वह लंबे समय से असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे ने उनकी बात पहले सुनी होती, तो आज हालात ऐसे नहीं होते।
पार्टी बदलने के बाद बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच संजय दिना पाटिल ने ठाकरे खेमे के शिवसैनिकों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी के उकसावे में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "किसी के भड़कावे में आकर कोई भी ऐसा कदम न उठाए, वरना किसी को अस्पताल जाना पड़ सकता है और किसी को श्मशान।"
संजय दिना पाटिल ने कहा कि उन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों से भी उन्होंने सुरक्षा न देने की बात कही है।
पाटिल ने कहा, "अगर किसी पर हमला होता है तो उसका आरोप मुझ पर लगाया जाएगा। इसलिए सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। मैंने खुद पुलिस से कहा है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है।"
उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच संजय दिना पाटिल के आक्रामक तेवरों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है।
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