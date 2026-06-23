‘या तो अस्पताल जाओगे या श्मशान’, संजय राउत की धमकी पर बागी सांसद संजय दीना पाटिल का पलटवार

हालांकि, पार्टी प्रवेश के बाद अधिकांश सांसद मीडिया से बिना बातचीत किए निकल गए, लेकिन मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही संजय राउत की धमकी पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शिवसेना (यूबीटी) में मेरे समर्थकों का अपमान हो रहा था। मैं सात वर्षों से पार्टी में था, सांसद होने के बावजूद मुझे उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक शख्स की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी।