नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ( NCP leader sharad pawar ) ने रविवार को मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) विरोधी दलों के नेताओं पर पार्टी में शामिल होने का अनावश्‍यक दबाव बना रही है।

एनसीपी के शरद पवार ( NCP Leader Sharad Pawar ) ने बताया है कि भाजपा नाजायज तरीके से सत्‍ता में होने का लाभ उठाना चाहती है। इससे लोकतंत्र में गलत परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करना हर नजरिए से गलत है।

Sharad Pawar,NCP Chief: Central Govt is misusing their power before elections(Maharashtra), pressuring those leaders who are not willing to join BJP. This is not limited to Maharashtra, it has happened everywhere. pic.twitter.com/sNLozpgrXL

महाराष्‍ट्र तक सीमित नहीं

एनसीपी नेता ने कहा कि विरोधी दलों के नेताओं पर दबाव डालने का काम केवल महाराष्‍ट्र तक सीमित नहीं है। यह देश भर में जारी है। हर राज्‍य के विपक्षी नेताओं पर भाजपा में शामिल होने के लिए गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है।

ईडी का हो रहा है दुरुपयोग

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी के जिन नेताओं ने भाजपा का दामन थामने से इनकार किया उनके खिलाफ एजेंसियों द्वारा कार्रवाई कराई जा रही है।

मॉब लिंचिंग: अधिवक्‍ता सुधीर ओझा ने कोंकणा और अपर्णा सेन सहित 49 के खिलाफ कराया केस

Sharad Pawar,NCP Chief: There is an understanding on about 240 seats between NCP and Congress ahead of assembly elections. Also, we are in talks with other parties for rest of the seats. I am expecting that in coming 8-10 days all seats will be decided. #Maharashtra pic.twitter.com/3HT8CqeCvG