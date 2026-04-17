महाराष्ट्र विधान परिषद की एक सीट पर आघाड़ी में रार, कांग्रेस बोली- उद्धव के अलावा कोई और मंजूर नहीं!

राजनीतिक गलियारों में जिन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उनमें विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे (शिवसेना), भाजपा के प्रदेश महासचिव राजेश पांडे, पूर्व सांसद संजय काकड़े के बेटे विक्रम काकड़े शामिल हैं। वहीं, एनसीपी की ओर से भोर के नेता रणजीत शिवतरे भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा, विपक्षी खेमे में महाविकास आघाड़ी (MVA) गठबंधन में शिवसेना (उद्धव गुट) की उपनेता सुषमा अंधारे भी टिकट के लिए जोर लगा रही हैं।