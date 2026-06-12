लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! खाते में आने वाले है 1500 रुपये, मई की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत मई महीने की किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार ने योजना की मई किस्त के भुगतान के लिए 344.74 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इसके बाद लाभार्थी महिलाओं के खातों में जल्द ही 1500 रुपये आने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक किस्त जमा होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।