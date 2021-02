मीनाक्षी लेखी ने ग्रेटा थनबर्ग पर किया कटाक्ष, कहा- बाल वीरता पुरस्कार के लायक

नई दिल्ली। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने किसान आंदोलन का समर्थन करने को लेकर ग्रेटा थनबर्ग पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वे भारत सरकार से ग्रेटा को बाल वीरता पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव रखती हैं। ग्रेटा ने भारत को अस्थिर करने की साजिश का दस्तावेज टूलकिट अपलोड किया है। यह देश की बड़ी सेवा है। एक जनवरी से शुरू हुई यह साजिश 26 जनवरी के घटनाक्रम तक पहुंची।

