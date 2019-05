मुंबई: ठाणे में सफाई के लिए सीवर में उतरे 3 मजदूरों की मौत, 5 की बचाई जान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक सीवेज टैंक की सफाई करने उतरे तीन मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों मजदूरों की मौत सीवर में जहरीली गैस के रिसाव से हुई है। हादसे की खबर लगते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को सीवर से बाहर निकाला।

Thane West: 8 people got stuck in a 130 cubic meter deep sewage treatment plant at Pride Presidency Luxuria in Dhokali around 12:25 am today. 3 of them died in the incident, rest 5 were rescued. Bodies handed over to police. #Maharashtra pic.twitter.com/XqzFGKw3cb