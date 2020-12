Corona के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं, हम बरत रहे हैं जरूरी सतर्कता : डॉ. हर्षवर्धन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से उत्पन्न खौफ से भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सर्तक है। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूरी सावधानी अभी से बरत रहे हैं।

The government is alert. There is no need to panic: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan on the discovery of the new strain of coronavirus in UK pic.twitter.com/BnV09c0cbQ