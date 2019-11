दिल्ली में फिर लौटा ऑड-ईवन, इंडिया गेट के पास कटा पहला चालान

नई दिल्‍ली। खतरनाक प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से ऑड-ईवन लागू हो गया है। आज ऑड-ईवन का पहला दिन है। ऑड-ईवन योजना 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2, 4, 6, 8, 0 वाली गाड़ियां दौड़ेंगी।

Delhi: Traffic Police fines a driver for using an odd numbered vehicle, near ITO. The driver of the vehicle says,"I live in Noida, I had come for some work last night, I was not aware of the fact that Odd-Even scheme is coming into effect from today." pic.twitter.com/Uxa9qmlp6v