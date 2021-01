ओडिशा: क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, 13 लाख रुपये से अधिक कीमत की लो ऐश मेटालर्जिकल कोक जब्त की

नई दिल्ली। ओडिशा में क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने रविवार को कटक जिले में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये एक संगठित कार्गो चोरी रैकेट है।

इस दौरान साढ़े 13 लाख रुपये से अधिक कीमत की लो ऐश मेटालर्जिकल (एलएएम) कोक को जब्त किया गया है। इस मामले में रैकेट के मास्टरमाइंड समेत दस लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस बात की जानकारी दी।

A Special Task Force (STF) of the Crime Branch busted an organised cargo theft racket near Cuttack district. Over 50 metric tons of Low Ash Metallurgical (LAM) Coke worth Rs 13,50,000 seized. 10 persons including the mastermind arrested: Director General of Police, #Odisha pic.twitter.com/XHCfvAb50c