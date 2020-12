Odisha : 9 माह बाद आज से खुल रहा है जगन्नाथ मंदिर, भक्तों को इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली। दुनियाभर में फैले भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। ओडिशा का प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे कोरोना महामारी के कारण कई महिनों तक बंद रहने के बाद आज से भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। मंदिर की सभी गतिविधियों का संचालन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत होगा। भक्तों को भी मंदिर में प्रवेश के लिए इन नियमों को पालन करना होगा। बता दें कि मंदिर को क्रमबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

Odisha: Following all COVID-19 related protocols, Jagannath Temple in Puri reopens for devotees after nine months. #COVID19 pic.twitter.com/jMS8OQzAtb