Corona Vaccine: भारत में ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी

नई दिल्ली/लंदन। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में बड़ी खबर सामने आ सकती है। ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका( Oxford-AstraZeneca Vaccine) की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटिश नियामक ने बुधवार को मंजूरी दी है।

इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन ने वैक्सीन को लेकर अपनी अनुमति देने के बाद बुधवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोनो वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। भारत में ये वैक्सीन 'कोविशिल्ड' के नाम से होगी।

Subject Expert Committee (SEC) of Drugs Controller of India to take a meeting to consider Serum Institute of India's application for emergency use approval of its COVID19 vaccine, says a government official