Patrika Positive News: मिजोरम के विद्युत मंत्री ने अस्पताल में खुद लगाया पोछा, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खूब शिकायतें देखने को मिल रही हैं। मगर सोशल मीडिया (Social Media) पर एक तस्वीर ऐसी है जो इसके उलट है। यह तस्वीर मिजोरम के मंत्री आर. लालजिर्लियाना (R Lalzirliana) की है, जो एक अस्पताल में पोछा लगाते दिख रहे हैं। यह तस्वीर वायरल हो चुकी और खूब वहावाही बटोर रही है।

हर कोई भारत के इस राजनेता की जमकर तारीफ कर रहा है। पत्रिका पॉजिटिव न्यूज ( patrika positive news a>) के जरिए हम आपको ये दिखाना चाहते कि किस तरह से वीआईपी कल्चर को ताक पर रखकर मंत्री ने जनसेवा को अपना कर्तव्य बना लिया। अगर हर कोई इस भावना से सोचे तो इस मुश्किल समय में वह अपना योगदान देकर कई लोगों की मदद कर सकता है।

Mizoram Minister Pu.R Lalzirliana who was admitted to Zoram Medical College(ZMC) Aizawl,

after he was found COVID positive on 11th May, 2021 is seen here mopping the hospital floor... pic.twitter.com/iO9Dxvitjd