PM Modi ने 10 बच्चों की मौत और माधव सिंह सोलंकी के निधन पर जताई गहरी संवेदना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक के बाद एक ट्विट कर मौत के दो मामलों में गहरी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने शनिवार को महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सामान्य अस्पताल में आग लगने की घटना में 10 नवजात बच्चे की मौत पर दुख जताया। उसके बाद महाराष्र्ट के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी के निधन पर भी उन्होंने गहरी संवेदना जाहिर की है।

PM Narendra Modi expresses grief over the fire incident at Bhandara District General Hospital in Maharashtra.



"Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives," tweets pm modi . pic.twitter.com/Bd4dsjICgc