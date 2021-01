पीएम मोदी ने किया कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का आज उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित मौजूद रहे। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से किया गया है। यह पाइपलाइन देश के कई जिलों से होकर गुजरने वाली है। पीएम मोदी के अनुसार यह परियोजना एक गैस ग्रिड की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रही है।

Prime Minister Narendra Modi attends the inauguration event of the Kochi-Mangaluru natural gas pipeline, via video conferencing.



Governors and Chief Ministers of Karnataka and Kerala, along with Union Minister for Petroleum and Natural Gas present. pic.twitter.com/tutKTOuqx5