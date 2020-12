भारत-जापान संवाद सम्मेलन में पीएम मोदी बोले - चुनौतियों से पार पाने के लिए बौद्ध पुस्तकालय का निर्माण जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठे भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत-जापान संवाद को नियमित रूप से सहयोग देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने एक पारंपरिक बौद्ध साहित्य के पुस्तकालय और शास्त्रों के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया। पीएम ने कहा कि अगर यह पुस्तकालय भारत में बनता है तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। यह पुस्तकालय अनुसंधान और संवाद के लिए एक मंच भी होगा

This library will also be a platform for research & dialogue, a true Samwad between human beings, between societies & between man & nature. Its research mandate will also include examining how Buddhist message can guide our modern world against contemporary challenges: pm modi