आज PM Modi करेंगे स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण, शांति को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन संत आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर राजस्थान के पाली में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर पीएम विजय वल्लभ साधना केंद्र के लोगों को संबोधित भी करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi to unveil the ‘Statue of Peace’ to mark the 151st Jayanti celebrations of Jainacharya Shree Vijay Vallabh Surishwer Ji Maharaj today.



(file pic) pic.twitter.com/9sp5bXYL65