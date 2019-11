नई दिल्‍ली। दिल्ली एनसीआर ( Delhi Ncr ) में सोमवार को भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ( AQI ) 708 रिकॉर्ड किया गया। अगर दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग जगहों की बात करें तो हालात और भी खतरनाक हैं।

वजीरपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 919, आनंद विहार में 924, नोएडा सेक्टर -62 में 751, वसुंधरा में 696 रिकॉर्ड किया गया है।

Delhi: A layer of smog blankets the area around ITO. Air Quality Index (AQI) is at 434 (severe) in ITO, as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/cRZ01BAvuv