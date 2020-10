दिसंबर में आ सकती है Coronavirus की दूसरी लहर, महाराष्ट्र में मंडरा रहा बड़ा खतरा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का संकट एक बार फिर चिंताएं बढ़ा सकता है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में इसके दोबारा बड़े स्तर पर हमला करने की उम्मीद है। ये कहना है पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल का। मोहोल का कहना है कि महाराष्ट्र में एक दिसंबर के महीने में एक कोविड-19 की दूसरी बड़ी लहर दस्तक दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो हम इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

There is a possibility of a second wave of Coronavirus in December. I hope that such a situation does not occur but if it does, we are prepared: Pune Mayor Murlidhar Mohol

