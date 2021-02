संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को घेरा, कहा - एक तो मीटिंग में आते नहीं, आ गए तो एजेंडा पर नहीं करते बात

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। ताजा मामले में संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष जुअल ओराम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो राहुल गांधी सूचना देने पर भी बैठक में आते नहीं, अगर आ भी गए तो एजेंडे पर बात नहीं करते।

