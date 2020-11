राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने सौमित्र चटर्जी के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगाली अभिनेता सौम़ित्र चटर्जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपने ट्विट में बताया है कि अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। सौमित्र चटर्जी के निधन के साथ भारतीय सिनेमा ने एक महान अभिनेता खो दिया है। उन्हें सत्यजीत रे की बेहतरीन आपु, त्रयी और अन्य यादगार फिल्मों में काम करने के लिए याद किया जाएगा। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी सौमित्र दा के निधन को बड़ी क्षति बताया है।

With the passing of Soumitra Chatterjee, Indian cinema has lost one of its legends. He will be specially remembered for the 'Apu' trilogy and other memorable performances in Satyajit Ray's masterpieces. He made immense contribution to the craft of acting.