पंजाब में आक्रोशित किसानों ने रावण की जगह फूंका पीएम का पुतला, राहुल बोले- गुस्से में किसान

नई दिल्ली। देश में नए कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध जारी है। विपक्षी पार्टियां जमकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने कृषि कानून (Farm Law) को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के किसान कृषि कानून को लेकर काफी गुस्से में है।

This happened all over Punjab yesterday. It’s sad that Punjab is feeling such anger towards PM.



This is a very dangerous precedent and is bad for our country.



PM should reach out, listen and give a healing touch quickly. pic.twitter.com/XvH6f7Vtht