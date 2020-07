Army Chief के साथ लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री Rajnath Singh, अग्रिम चौकियों का लेंगे जायजा

नई दिल्ली। सीमा पर चीन के साथ जारी मौजूदा तनाव ( india-china dispute ) के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) पूर्वी लद्दाख क्षेत्र ( Ladakh border ) का दौरा करेंगे। उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ( Army Chief General MM Naravane ) भी होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों से बातचीत करेंगे। आगामी 17 जुलाई को राजनाथ दिल्ली से लेह जाएंगे। इसके बाद 18 जून को चीनी पीएलए के सैनिकों के साथ संघर्ष में घायल हुए जवानों से भी वार्ता करेंगे।

गौरतलब है कि बीते 15 जून को गलवान घाटी ( india china standoff galwan valley ) में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन उनकी वास्तविक संख्या का पता नहीं चल सका है। राजनाथ सिंह उन अग्रिम चौकियों का भी दौरा करेंगे, जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले तीन जून को लेह जाने की योजना बनाई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे टाल दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चों का दौरा करने चले गए थे।

Defence Minister Rajnath Singh will visit Ladakh and Jammu & Kashmir on July 17-18. He will be accompanied by Army Chief General Manoj Mukund Naravane, and will be visiting forward locations there. pic.twitter.com/d3ycP49HEq