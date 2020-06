Rath Yatra Puri 2020: SC के फैसले पर Amit Shah ने जताई खुशी, बोले- आज का दिन विशेष

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सोमवार को कुछ शर्तो के साथ पुरी रथ यात्रा ( Jagannath Rath Yatra ) निकालने की अनुमति दे दी है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र से मिलकर काम करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ( Chief Justice SA Bobde ) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अगर कोविड-19 ( COVID-19 ) मामलों में वृद्धि देखती है तो उसे इस रथ यात्रा ( Rath Yatra Puri 2020 ) को रोकने की स्वतंत्रता है। रथ यात्रा 23 जून को निर्धारित है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत किया है।

Rath Yatra Puri 2020: आस्था ने Corona को दी मात, SC ने Rath Yatra निकालने की दी अनुमति

अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, खासकर हमारे ओडिया भाई—बहनों और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए यह विशेष दिन है। उन्होंने लिखा कि रथ यात्रा की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरा देश प्रसन्न है। जय जगन्नाथ! '' वहीं, दूसरे ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि यह मेरे साथ-साथ देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए हर्ष की बात है।

India-Nepal Tension: नेपाल ने रोका बांधों का मरम्मत कार्य, Bihar के बड़े हिस्से पर मंडराया बाढ़ का खतरा

Rahul का सवाल- हमारे जवानों को मारा, जमीन पर किया कब्जा...फिर क्यों PM Modi की तारीफ कर रहा China?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार मैंने गजपति महाराज जी (पुरी के राजा) और पुरी के सम्मानित शंकराचार्य जी से बात की और यात्रा पर उनके विचार जानें। आज सुबह, पीएम के निर्देश पर, मैंने सॉलिसिटर जनरल से भी बात की। शाह ने लिखा कि मामले की तात्कालिकता और महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाशकालीन बेंच न इस पर सुनवाई की।

Considering the urgency and importance of the matter, it was placed in front of a vacation bench of the Supreme Court and the hearing took place this afternoon, which paved the way for the important decision by the SC.



Congratulations to the people of Odisha.

जय जगन्नाथ!