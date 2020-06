Rath Yatra Puri 2020: आस्था ने Corona को दी मात, SC ने Rath Yatra निकालने की दी अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि इस रथ यात्रा ( Rath Yatra in Puri ) का आयोजन कुछ प्रतिबंधो के साथ हो सकेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) को ध्यान में रखते हुए पुरी रथ यात्रा मंदिर समिति ( Rath Yatra Temple Committee ), राज्य और केंद्र सरकार ( Central Government ) के कॉर्डिनेशन में होगी। इस मामले में सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस एसए बोबडे ( Chief Justice SA Bobde ) के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य से समझोता नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत 18 जून के अपने आदेश को संशोधित करने के लिए तैयार है, जिसमें कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति और राज्य सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार रथ यात्रा निकाल सकते हैं। अदालत ने भक्तों की भीड़ जुटने की अनुमति दिए बिना बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से रथ यात्रा का निर्देश दिया। ओडिशा सरकार केंद्र के साथ समन्वय के लिए सहमत है।

अदालत ने कहा, "हम इस (रथ यात्रा) को केवल कुछ शर्तों पर निकालने की अनुमति दे रहे हैं।"

18 जून के अपने आदेश को याद करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके कारण कोविड-19 का कोई भी प्रसार विनाशकारी होगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसने कहा कि घर वापस जाने के बाद सभी का पता लगाना संभव नहीं होगा।

Supreme Court says, Puri rath yatra will be held with coordination of Temple committee, State and central Govt without compromising with health issue. pic.twitter.com/EECA3dR3fT