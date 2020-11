सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान - 28 दिन के अंदर हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने का काम करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद की यात्रा से कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर चर्चा चरम पर है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार में वैक्सीन आने के 3 से 4 सप्ताह के अंदर दिल्ली के हर व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार करेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित पॉलीक्लिनिक की मदद से देश की राजधानी में हर व्यक्ति को वैक्सीन मुहैया कराने का काम करेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।

Whenever the vaccine is available in Delhi, within 3-4 weeks it will be administered all over the national capital with the help of our health facilities such as polyclinics: Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/NtMNvpfCyS