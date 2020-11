शरद पवार ने भाजपा नेता पर कसा तंज, कहा- मुझे नहीं मालूम था कि रावसाहेब एक ज्योतिषी भी हैं

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब पाटिल दानवे ने महाराष्ट्र में अगले दो-तीन माह में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इसे लेकर राकांपा प्रमुख शरद पवार तंज कसते हुए कहा कि रावसाहेब पाटिल दानवे वर्षों से सांसद और राजनेता रहे हैं लेकिन मुझे उनके इस गुण के बारे में पता नहीं था। राजनीति में, उन्हें कभी 'ज्योतिषी' के रूप में नहीं जाना जाता था, लेकिन अब मुझे पता है कि उनके पास यह प्रतिभा भी है।

Raosaheb Patil Danve has been an MP and politician for years but I didn't know of this quality of his. In politics, he was never known as a 'jyotishi' but now I know that he has this talent too: NCP chief Sharad Pawar https://t.co/uTsPh0ZGJp pic.twitter.com/aD9NWu6bX1