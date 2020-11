तमिलनाडु और पुद्दुचेरी पर मंडराया निवार चक्रवात का खतरा, अगामी 3 दिन अहम

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश में निवार चक्रवात का खतरा पहले की तरह बरकरार है। चक्रवाती तूफान से संभावित नुकसान को देखते हुए कैबिनेट सचिव ने राजीव गौबा ने सभी संबंधित एजेंसियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट सेक्रटरी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसका ध्यान रखें कि तूफान से कोई भी जनहानि न हो और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिव शामिल थे।

#NivarCyclone is currently 50km south-west of Chennai and is moving north-westward. The prediction is that it is likely to move towards Tamil Nadu coast & cross close to Puducherry at around 5pm tomorrow. It will intensify further: RK Jenamani, senior scientist, IMD. #Delhi pic.twitter.com/wMYvB1lUcD