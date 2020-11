Tamilnadu : कुड्डलोर और चिदंबरम सिटी पर मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा - IMD

नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारें जहां कोरोना संक्रमाण् के बढ़ते खतरों से निपटने की तैयारी में जुटी है वहीं तमिलनाडु के कुड्डलोर और चिदंबरम सिटी का चक्रवाती तूफान की चपेट में आने की आशंका है। भारत मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई है। आईएमडी के इस अलर्ट को देखते हुए कुड्डलोर और चिदंबरम शहर के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें को संभावित आपदा से निपटने के लिए रवाना कर दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण.पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान तेजी सेआ सकता है। इस चक्रवाती तूफान के तमिलनाडु-पुद्दुचेरी तट की ओर बढ़ने की संभावना है।

Tamil Nadu: Six teams of NDRF leave for Cuddalore & Chidambaram towns in Cuddalore Dist in the wake of cyclonic storm warning by IMD.



Low pressure over SW Bay of Bengal very likely to intensify into a cyclonic storm during next 24 hrs & move towards Tamil Nadu-Puducherry coast. pic.twitter.com/HfE7S7JxRq