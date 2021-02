Tamilnadu : पीएम मोदी ने सेना को सौंपा 118 स्वदेशी अर्जुन टैंक, चेन्नई को दी मेट्रो की सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे के तहत चेन्नई पहुंच गए हैं। चेन्नई पहुंचने के बाद सबसे पहले एमजीआर और जयललिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ द्वारा तैयार स्वदेशी अर्जुन टैंक सेना को सौंपा।

Chennai: pm modi inaugurates the fourth Railway line between Chennai Beach and Attipattu. This 22.1 km section, laid at a cost of Rs 293.40 crores, traverses through Chennai and Thiruvallur Districts pic.twitter.com/1JFi7xp0uR