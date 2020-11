दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, तापमान में भारी गिरावट

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से जम्मू.कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सोमवार को दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट देखी है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का तापमन 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई तो दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ेगी। इस बीच आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह में कोहरा और धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

Temperature drops in Delhi, India Meteorological Department forecasts minimum temperature of 8° Celsius & maximum of 25° Celsius today.



National capital to experience 'Fog/mist in morning & partly cloudy sky later', as per IMD forecast.



Visuals from Dhaula Kuan and Moti Bagh. pic.twitter.com/B5zCTsvWLS