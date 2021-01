Tractor Rally: TMC सांसद नुसरत जहां ने साझा किया किसानों पर लाठीचार्ज का वीडियो, कहा- ‘देखकर टूट गया मेरा दिल’

नई दिल्ली। दिल्ली में टैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान किसान हिंसक हो गए । सड़कों पर हंगामा करने के साथ ही उन्होंने लाल किले पर अपना झंडा भी फहरा दिया। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने हर संभव कोशिश की लेकिन हालात बिगड़ता देख कुछ जगहों पर लाठीचार्ज के साथ-साथ आंसू गोले भी दागने पड़े। इन पूरी घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इन्हीं में से एक वीडियो, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसातीं दिख रही हैं उसे टीएमसी एमपी और बांग्ला फिल्म अभिनेत्री नुसरत ने साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। नुसरत ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि किसानों पर ऐसे हमले को देखकर उनका दिल टूट गया है।

It breaks my heart to see this on our Republic Day! @narendramodi Govt has unleashed such brutal attacks on our farmer brothers & sisters who work tirelessly all year round to feed the entire nation!



Today, the entire world is looking at us, this must be stopped! pic.twitter.com/wsBwdv5eM2