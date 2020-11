भारत-श्रीलंका-मालदीव के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आज, एनएसए डोभाल कोलंबो पहुंचे

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समुद्री और सुरक्षा सहयोग पर त्रिपक्षीय बातचीत के लिए के लिए कोलंबो पहुंच गए हैं। कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शैवेंद्र सिल्वा और भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कोलंबो में भारत-श्रीलंका-मालदीव के वरिष्ठ अधिकारी आपस में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे।

NSA Ajit Doval arrived in Colombo for trilateral India-Sri Lanka-Maldives consultations on maritime and security cooperation. He was accorded a warm welcome by Army Commander Lt Gen Shavendra Silva: High Commission of India in Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/nNqNpW1Ilj