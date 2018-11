पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ढक गए चार धाम, मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ ही उत्तराखंड में शनिवार को बदरीनाथ-केदारनाथ समेत चारों धामों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। रुक-रुक कर बर्फबारी और बरसात के चलते पूरे उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक के सभी इलाकों के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

देहरादून में तड़के तीन बजे से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर चालू हो गया। इस दौरान घने बादल छाए रहे। तेज हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। इस बीच केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, औली, जानकीचट्टी व अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। इसके कारण प्रदेश भर में ठंड पड़ने लगी है। लोग गर्म कपड़े पहन कर निकलते नजर आए। मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते श्रद्धालुओं को ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

