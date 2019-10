वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को तोहफा, वंदे भारत एक्सप्रेस को अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज नवरात्रि के शुभ मौके पर सरकार ने जम्मू-कश्मीर को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। सरकार जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का जाल बिछाया गया

अमित शाह ने बताया कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तबसे यात्रियों की सुगमता और सरलता के लिए ट्रेनों का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में ट्रेनों के नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah and Union Railway Minister Piyush Goyal along with Union Ministers Dr Jitendra Singh and Dr Harsh Vardhan flag-off the Vande Bharat Express from New Delhi to Shri Mata Vaishno Devi Katra. pic.twitter.com/IfODd6Jljr

यात्रियों की काफी सुविधा होगी

शुभारंभ के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रही है। इससे वहां जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। शाह ने बताया कि 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के लिए शुरू हुई थी। धीरे-धीरे हाईस्पीड ट्रेन का भारत में जाल बिछाया जा रहा है।

Union Home Min Amit Shah at the flag-off ceremony of Vande Bharat Express from Delhi to Katra: I'm proud that this 'Made in India' train is being flagged-off from here today. The railways is working towards achieving its targets keeping in mind principles of speed,scale&service pic.twitter.com/eN5AFcabka