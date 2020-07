Weather Forecast: देश के अधिकतर इलाकों में होगी बारिश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में Red Alert

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट के बीच देश में मॉनसून ( Monsoon in India 2020 ) दोबारा एक्टिव हो गया है। कई राज्यों में लगातार बारिश ( Rainfall ) हो रही है। वहीं, कुछ जगहों पर बारिश के कारण बाढ़ ( Flood ) का खतरा बना हुआ है। वहीं, मौसम विभाग ( IMD ) ने कहा है कि देश के अधिकतर इलाकों में अभी बारिश ( Heavy Rain ) होगी। वहीं, कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट ( Red Alert For Heavy Rain ) जारी किया गया है।

देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर ( Delhi-NCR weather update ) समेत उत्तर भारत ( North India Weather ) के कई इलाके अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में अभी कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। IMD का कहना है कि इस सप्ताह के बाकी दिनों में भी देश के कई हिस्सों में बारिश होगी। रविवार तक उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ), पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा ( Haryana Weather Update ) के आस-पास के इलाकों में भी बारिश होगी। साथ ही बादल भी गरजेंगे। वहीं, हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) और जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में तेज आंधी और तूफान की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी किया गया है। मेघायल और असम में गुरुवार को मूसलाधार बारिश की आंशका जताई गई है।

एक बार फिर मॉनूसन सक्रिय

IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून ( Monsoon ) सक्रिय हो गया है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। विभाग का कहना है गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान आने की संभावना है। साथ ही हल्की बारिश भी होगी। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना है कि अरब सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के प्रवाह में कमी के कारण हिमालयी क्षेत्रों में मॉनसून में विविधता देखी जा रही है। लिहाजा, उत्तराखंड ( Uttarakhand ) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh ) में लगातार बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों राज्यों में अभी ज्यादा बारिश हो गई है। हिमाचल में कई इलाकों में पहले ही ऑरेंज ( Orange ) और येलो अलर्ट ( Yellow Alert ) जारी किया जा चुका है। वहीं, उत्तर पूर्व के मैदानी राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है।

कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा

इधर, बिहार ( Bihar Weather ) में भी लगातार बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में बाढ़ के पानी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है। राज्य के कई इलाकों में NDRF टीम की तैनाती कर दी गई है। कुछ जगहों पर खतरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण स्थिति ज्यादा भयावह हो गई है। खासकर, असम ( Flood in Assam ) में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इतना ही नहीं असम में बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार स्थिति पर लगातर नजर रखे हुए है।