Weather Forecast: DELHI-NCR समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, कुछ जगहों पर IMD का रेड अलर्ट

नई दिल्ली। भारत में मॉनसून ( Monsoon In India ) लगातार एक्टिव है। इसके कारण ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश (Rainfall in India) हो रही है। वहीं, कई जगहों पर भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण बाढ़ (Flood) का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग (Weather Forecast) का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर (Rain In Delhi-NCR) समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, कुछ जगहों पर आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही कुछ जगहों पर IMD ने रेड अलर्ट (Red Alert) भी जारी किया है।

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर (Delhi-Ncr Weather Forecast) में शनिवार में तक भारी बारिश की चेतवानी जारी की गई है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। IMD का कहना है कि आने वाले दिन दिनों में इतनी बारिश होगी कि सड़कों पर दरिया बन सकती है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केन्द्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ( Kuldeep Srivastava ) का कहना है कि शुक्रवार तक दिल्ली-एनसीआर के करीब मॉनसून की अक्षरेखा बनी रहेगी। इसके कारण दक्षिण-पश्चिमी हवाओं और पूर्वी हवाओं का उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर मिलन हो सकता है। लिहाजा, भारी बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार भारी बारिश के कारण दिल्लीवासियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि, यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं, कुछ जगहों पर बुधवार से लेकर शनिवार तक मध्यम बारिश की भी संभावना है।

Delhi-NCR के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार (India Weather Forecast), झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। लिहाजा, यहां के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। वहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना जताई गई है। बिहार और असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ खतरा और बढ़ता जा रहा है। इन दोनों राज्यों में बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

IMD का कहना है कि उत्तरी और मध्य हिस्सों में आने वाले चार-पांच दिनों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बुधवार को काफी बारिश हो सकती है। लिहाजा, यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां के लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है।