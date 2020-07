Weather Forecast: बारिश से मुंबई बेहाल, Orange alert के बीच दो दिन पड़ सकते हैं भारी

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार करवट बदल रहा है। मानसून ( Monsoon in India ) ने कई राज्यों में अपनी रफ्तार तेज कर दी है। खास तौर पर महाराष्ट्र के मुंबई ( Mumbai ) में तो बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए बारिश भी बड़ी आफत बनकर आई है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD alert ) की मानें तो अभी मुंबई में मानसून यूं ही मेहरबान रहेगा। बल्कि आने वाले दो दिन के लिए तो ऑरेंज अलर्ट ( Orange Alert ) जारी किया गया है।

मानसून की दस्तक के बाद से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। विभाग ने कहा कि ऐसी ही स्थिति गुरुवार को भी बरकरार रहेगी।

मुंबई की सड़कों का यह हाल हैAn old man tries to cross the flooded rain water at Hindmata in Mumbai during heavy rains. #MumbaiRains pic.twitter.com/4BqOZVytQh