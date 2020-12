West Bengal : स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी लॉन्च, नौसेना की ताकत में होगा इजाफा

नई दिल्ली। रक्षा क्षेत्र में संचालित सार्वजनिक उद्यम गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा निर्मित फर्स्ट प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरि को सोमवार को लॉन्च कर दिया गया। हिमगिरि को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। इससे नौसेना की ताकत में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट के तहत यह पहला शिप है। समुद्र में उतरने के साथ ही इस शिप को बड़े पैमाने पर परीक्षण से गुजरना होगा। इन्हें पास करने के बाद ही इसे नौसेना को सौंपा जाएगा।

West Bengal: Project 17A Stealth Frigate ‘INS Himgiri‘ was launched at the GRSE Yard, Kolkata in presence of Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, today. pic.twitter.com/A6eUrdMpoi