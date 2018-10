कोलकाता: रेलवे फुट ओवर ब्रिज भगदड़ में 2 की मौत और 14 जख्मी, ममता बोलीं- रेलवे ही जिम्मेदार

नई दिल्ली। अमृतसर में भीषण रेल हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं कि पश्चिम बंगाल से रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई। खडगपुर मंडल के संतरागाछी स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर मंगलवार को भगदड़ मच गई जिससे दो लोगों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये। बताया गया कि संतरागाछी स्टेशन के दो नंबर और तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर एक साथ ही लोकल और दूरगामी ट्रेनों के आने की घोषणा की गई। इससे यात्रियों में दोनों प्लेटफार्म पर जाने के लिए बने फुट ओवर ब्रिज पर जाने के लिए होड़ मच गई जिससे वहां भगदड़ मच गयी और कई यात्री कुचल गए।

West Bengal: 14 injured in a stampede following heavy rush of passengers on a footbridge at Santragachhi Junction in Howrah . Injured shifted to hospital pic.twitter.com/CJw1oXbFSC — ANI (@ANI) October 23, 2018

2 की मौत, 14 जख्मी

फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ में दो लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को हावड़ा के सरकारी अस्पताल और स्थानीय रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे में दो लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है।

Railways is the main lifeline of nation.Lifeline of nation should not be derailed.Railways must take proper care for passengers. I can't blame railways. Let them investigate.If there is a rush,they must clear the rush: West Bengal CM on stampede at Santragachhi junction in Howrah pic.twitter.com/2e85fR3qfG — ANI (@ANI) October 23, 2018

सीएम ने हादसे के लिए रेलवे को बताया जिम्मेदार

सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह दुर्घटना नियमों की अनदेखी और समन्य की कमी बताई है। बनर्जी ने घटना के पीछे रेलवे की लापरवाही है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों के लिए एक लाख रुपए और अन्य घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले की प्रशासनिक जांच का आदेश दिया है।

Two people are dead in the incident. There should be an investigation, as I feel that there has been negligence on the part of railways: West Bengal CM Mamata Banerjee on stampede at Santragachhi junction in Howrah. pic.twitter.com/nHdRPzlKzR — ANI (@ANI) October 23, 2018

#UPDATE: 1 dead in the stampede following rush of passengers on a footbridge at Santragachhi junction in Howrah, around 6 pm today: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/lr03w4xVqF — ANI (@ANI) October 23, 2018

तीन ट्रेनों को एक साथ होने से हुआ हादसा

रेल मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता स्मिता वत्स शर्मा ने बताया कि शाम करीब छह बजे कुछ ही समय के अंतराल में तीन ट्रेनों के आने का अनाउंमेंट हुआ। लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसकी वजह से फुट ओवर ब्रिज पर अचानक क्षमता से अधिक भीड़ हो गई और भगदड़ मच गई। घटना में 13 लोग घायल हुए हैं जिनमें नौ पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। रेलवे ने पूरी घटना के जांच का आदेश दिया है।

रेलवे ने जारी किया हेल्प लाइन नंबर

हादसे के बाद भारतीय घायलों की स्थिति जानने के लिए प्रशासन ने हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं. हेल्पलाइन नंबर 032221072 (खड़गपुर) 03326295561(संतरागाछी) पर संपर्क कर घायलों की स्थिति जानी जा सकती है।