Jio को टक्कर देगा Airtel का नया ऑफर, प्रीपेड यूजर्स को मिलेगा 20GB एक्स्ट्रा डाटा

नई दिल्ली: अगर आप भी एयरटेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। airtel ने अपने ग्रहाकों को 20GB डाटा फ्री में देने का ऐलान किया है। हालांकि इस ऑफर का लाभ वहीं ग्राहक उठा सकते हैं जो अनलिमिटेड कॉम्बो प्लान्स को रिचार्ज कराते हैं।

दरअसल, कंपनी ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए Airtel WiFi Zone Service शुरू की है। इस सर्विस के हिस्सा लेने वाले यूजर्स को 20GB तक फ्री एयरटेल वाई-फाई डेटा मिलेगा, जो कि अनलिमिटेड कॉम्बो प्लान्स को रिचार्ज करा रहे हैं। बता दें कि एयरटेल वाई-फाई सर्विस 500 से ज्यादा लोकेशंस पर मिल रही है, जिसमें एयरपोर्ट्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रिटेल शॉप्स समेत कई पब्लिक प्लेसेज शामिल हैं।

Airtel WiFi जोन से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले अपने फोन में My Airtel App को डाउनलोड करें और अपनी लॉगिंग ID बनाएं। इसके बाद Airtel Thanks ऐप्लीकेशन में 'My Wi-Fi' टाइटल पर टैप करें और फिर परमिशन एक्सेप्ट करें। इतना करते ही आप इंटरनेट ब्राउज कर पाएंगे। इसके अलावा, आप OTP और वाई-फाई नेटवर्क में साइन-इन करके कनेक्शन स्टैबलिश कर सकते हैं।

इससे पहले एयरटेल ने यूजर्स को हर रोज 400MB डेटा फ्री में देने का ऐलान है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ वहीं यूजर्स ले सकते हैं जिन्होंने एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड किया है। बता दें कि कंपनी का ये ऑफर प्रमोशनल है इससे कंपनी का Airtel Thanks App अधिक-से-अधिक डाउनलोड होगा और डाउनलोड करने वाले ग्राहकों को फ्री में डाटा मिलेगा। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल प्ले स्टोरे से एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 399, 448 या फिर 499 रुपये का रिचार्ज करना होगा। इन तीनों प्लान में 400MB डेटा अधिक मिलेगा।