आपके लिए खतरा बन सकते हैं ये 21 एप्स, तुरंत करें डिलीट

जब यूजर मोबाइल खरीदते है तो उसमें कई तरह के एप्स डाउनलोड करते हैंं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन—सा एप सही नहीं है। कई बार अनजाने में ऐसे एप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, जो हमारे मोबाइल और हमारी सुरक्षा के लिए सही नहीं होते। ऐसे मैलिशस एप्स के बारे में पता चलते ही उन्हें अपने फोन से तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। अब एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स के लिए ऐसे ही एप्स को लेकर चेतावनी दी गई है।

Avast ने किया आगाह

कंप्यूटर, लैपटॉप के लिए एंटी वायरस बनाने वाली कंपनी Avast ने एंड्रॉयड यूजर्स को ऐसे ही मैलिशस एप्स के बारे में आगाह किया है। कंपनी का कहना है कि ये ये एप्स आपके मोबाइल से डेटा चुराकर फोन के साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। Avast ने यूजर्स को ऐसे 21 एप्स के बारे में आगाह किया है। ये एप्स प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। हालांकि गूगल भी समय—समय पर ऐसे खतरनाक एप्स को प्ले स्टोर से हटाती रहती है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसे एप्स हैं तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दें।

गेमिंग से जुड़े हैं ये 21 मैलिशस एप्स

Avast ने एंडॉयड यूजर्स को जिन 21 एप्स को लेकर आगाह किया है उनमें से ज्यादातर गेमिंग एप्स हैं। इनमें Crush Car, Shooting Run, Helicopter Attack, Plant Monster, Shoot Them, Assassin Legend–2020 New, Rugby Pass, Helicopter Shoot, Iron it, Flying Skateboard, Find Hidden, Rotate Shape, Sway Man, Find 5 Differences– 2020 New, Jump Jump, Cream Trip–New, Desert Against, Find the Differences–Puzzle Game, Props rescue, Money Destroyer और Rolling Scroll जैसे एप्स हैं। अगर आपके मोबाइल में भी ये गेमिंग एप्स हैं तो सावधान हो जाएं।

प्लेस्टोर की जांच में पता चला

इन खतरनाक एप्स के बारे में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने हाल ही पता लगाया। दरअसल, Avast के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने हाल ही प्लेस्टोर की जांच की। इस जांच में उन्हें इन मैलिशस एप्स के बारे में पता चला। इसके बाद इन एप्स की लिस्ट सार्वजनिक कर यूजर्स को इनके बारे में बताया गया। बता दें कि हाल ही गूगल ने तीन ऐसे एप्स को प्लेस्टोर से हटाया है, जो बच्चों का डेटा चुराते हैं। ये एप्स डेटा चुराकर थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। ये तीनों एप्स बच्चों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे पहले रैंसमवेयर नामक एक वायरस भी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खतरा बनकर आया था। यह वायरस यूजर्स के डेटा को चुराकर उनका दुरुपयोग न करने की शर्त पर यूजर्स से फिरौती लेता है।