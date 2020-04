Fortnite को Google Play Store से डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप

नई दिल्ली। अगर आप गेम लवर हैं तो ये खबर आपको काफी खुश करने वाला है। लंबे इंतजार के बार आखिरकार सबसे पॉपुलर गेम Fortnite को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध (Fortnite App for Android ) करा दिया गया है। बता दें कि Fortnite गेम पहले से आईफोन ( iPhone ) यूजर्स के लिए उपलब्ध था। अभी तक Google Play Store पर न होने की वजह से यूजर्स इस गेम को कंपनी की अधिकारिक website से डाउनलोड कर रहे थे।

Fortnite को 18 महीनें पहले पेश किया गया था, लेकिन Android यूजर्स के लिए ये प्ले स्टोर पर (Download Fortnite Game for Android ) अब जाकर पेश किया गया है। इस गेम को डाउनलोड करने के द्वारा अपने फोन को वाईफाई से जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि हैवी साइज की वजह से डेटा में दिक्कत आ सकती है।

How to download Fortnite from Google Play Store