E-Gram Swaraj App लॉन्च, पंचायत की मिलेगी सारी जानकारी, जानें कैसे करें इस्तेमाल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के खास मौके पर आज (24 अप्रैल) ई-स्वराज पोर्टल ( e-Gram Swaraj Portal www.egramswaraj.gov.in ) और ई-ग्राम स्वराज ऐप (E-Gram Swaraj App) लॉन्च किया है। चलिए विस्तार से इस ऐप के बारे में बताते हैं जिससे की इसे इस्तेमाल करना (How to Use E-Gram Swaraj App) आसान होगा।

E-Gram Swaraj App कैसे करें इस्तेमाल?

पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफार्म ई-ग्राम स्वराज ऐप है। इसमें पंचायत के विकास कार्यों, उसके फंड और कामकाज की जानकारियां हर व्यक्ति को मिलेगी। इस ऐप के जरिए अब ट्रांसपरेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा इस योजना के जरिए गांवों में ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग होगी। इतना ही नहीं शहरों की तरह इन संपत्तियों पर भी बैंक से लोन ले सकेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में इसका ट्रायल किया जा रहा है और जल्द ही इस अन्य राज्यों के लिए भी लागू किया जाएगा। वहीं वेबसाइट के जरिए भी पंचायतों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से फोन मे डाउनलोड करके लॉगिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

बता दें कि आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से बात की है।इतना ही नहीं सरकार ने 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऐप लॉन्च किया था जिससे की वो लॉकडाउन के दौरान भी अनाजों को मंडी तक ऐप के जरिए पहुंचा सके।