दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk के पिता को सता रहा डर, बेटे की हो सकती है हत्या

Submitted by:

Elon Musk May Be Assassinated : एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उसकी (एलन) हत्या हो सकती है। उन्होंने यह आशंका 'द न्यू यॉर्कर' अखबार में एलन मस्क को लेकर छपे एक आलोचनात्मक लेख जिसमें अंतरिक्ष, यूके्रन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी निर्णयों पर उनके प्रभाव के बारे में सवाल उठाए गए थे, व्यक्त की है।

Elon Musk May Be Assassinated

Elon Musk May Be Assassinated : एलन मस्क के पिता एरोल मस्क (Errol Musk) ने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उसकी (एलन) हत्या हो सकती है। उन्होंने यह आशंका 'द न्यू यॉर्कर' अखबार में एलन मस्क को लेकर छपे एक आलोचनात्मक लेख जिसमें अंतरिक्ष, यूके्रन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी निर्णयों पर उनके प्रभाव के बारे में सवाल उठाए गए थे, व्यक्त की है। लेख में यूक्रेन में संघर्ष में स्पेसएक्स के स्टारलिंक उपग्रहों के महत्व पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रपति जो बिडेन (US President JOe Biden) ने ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलोन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे "देखे जाने योग्य हैं।"