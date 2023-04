Twitter पर किन अकाउंट्स को मिलेगी प्राथमिकता? Elon Musk ने दी जानकारी

नई दिल्लीPublished: Apr 26, 2023 01:57:47 pm Submitted by: Tanay Mishra

Elon Musk Gives An Update About Twitter: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को जब से एलन मस्क ने खरीदा है, तभी से इसमें कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एलन खुद ट्विटर में आने वाले इन बदलावों के बारे में अपडेट भी देते हैं। हाल ही में एलन ने ट्विटर के बारे में एक नया अपडेट दिया।

Elon Musk says verified accounts are now prioritized